تفاصيل تطوير 5 آلاف كيلومتر من الطرق بتكلفة إجمالية 127 مليار جنيه

كشف تقرير رسمي صادر عن هيئة الطرق والكباري، عن التفاصيل الكاملة للمشروعات التي جرى العمل عليها خلال الفترة الأخيرة، وأخرى جار العمل عليها، بإنشاء طرق وكباري جديدة، أو تطوير طرق قائمة بالفعل من خلال ازدواجها بطرق أخرى، من أجل تيسير حركة نقل المواطنين من مكان لأخر.

وأكد التقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه جرى تطوير 5000 كيلومتر من الطرق بتكلفة إجمالية 127 مليار جنيه، موضحاً أنه جرى تطوير طريق «النفق – شرم الشيخ» بطول 350 كيلومترا بتكلفة 3.2 مليار جنيه، وتطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدي إلى الكم 109 طريق السويس بطول 24 كيلومترا بتكلفة 870 مليون جنيه.

طرق جرى تطويرها وإنشائها

ترصد «الوطن» في السطور التالية الطرق التي جرى تطويرها وإنشائها وإجمالي التكلفة الفعلية:

- تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كيلومترا بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه.

- تطوير طريق الصعيد – البحر الأحمر «سوهاج – سفاجا» بطول 180 كيلومترا بتكلفة مليار جنيه.

- تطوير طريق وادي النطرون – العلمين بطول 135 كيلومترا بتكلفة 192 مليون جنيه.

- إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كيلومترا وتكلفة 3.5 مليار جنيه.

- إنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كيلومترا وتكلفة 8 مليارات جنيه.

- إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كيلومترا بتكلفة 4.5 مليار جنيه.

- تطوير طريق النفق – شرم الشيخ بطول 350 كيلومترا بتكلفة 3.2 مليار جنيه.

- تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدي إلى الكم 109 طريق السويس بطول 24 كيلومترا بتكلفة 870 مليون جنيه.

- إنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس في المسافة من الطريق الدائري الإقليمي حتى الطريق الدائري بطول 37 كيلومترا بتكلفة 930 ميلون جنيه.

مشروعات الطرق جار العمل عليها

ووضح التقرير، أنه يجري العمل على تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من المنيا وحتى ديروط بطول 52 كيلومترا والمسافة من السباعية – إدفو – أسوان – توشكى بطول 344 كيلومترا بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه، وتطوير وازدواج طريق سفاجا – القصير – مرسى علم بطول 200 كيلومتر بتكلفة 1.738 مليار جنيه، وازدواج طريق أسيوط – سوهاج شرق النيل بطول 145 كيلومترا بتكلفة 1.35 مليار جنيه.

أيضاً يجري العمل على تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بطول 283 كيلومترا بتكلفة 2.2 مليار جنيه، وإنشاء الطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كيلومترا بتكلفة 5 مليارات جنيه، وتطوير طريق السويس – الإسماعيلية «المعاهدة» بطول 80 كيلومترا بتكلفة 1.5 مليار جنيه، فضلاً عن تطوير طريق المنصورة – جمصة «رافد جمصة» بطول 50 كيلومترا بتكلفة 1 مليار جنيه.

وكيلة «النقل الدولي»: الطرق حضارة والاهتمام بها يعني الاهتمام بصحة المواطنين

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة داليا يونس، وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات، إن مصر من خلال الاهتمام بتطوير شبكة الطرق والكباري، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل نقل المواطنين من مكان لآخر يدل ذلك على أنها دولة تدرك جيداً قيمة الحضارة: «الطريق حضارة والاهتمام بها يعني الاهتمام بصحة المواطنين».

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ «الوطن»، أن مصر ليست بعيدة عن اهتمامات الدول العالمية بالمناخ، ولا تعمل في اتجاه واحد، موضحة أن ما يجري في ملف الطرق في مصر يدل على أنها واعية ومدركة قيمة هذه المشروعات بالنسبة للمواطنين، لافته إلى أن تطوير شبكة الطرق أسهم في قلة نسبة الانبعاثات من المركبات لـ33%.