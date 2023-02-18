سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة سعر الريال السعودي بشكل مستمر، إذ تعد من العملات الأكثر طلبًا في البنوك خصوصًا خلال الأشهر الحرم، ومع اقتراب شهر رمضان الكريم، تزداد أعداد الراغبين في إجراء عمرة رمضان، ما يجعلهم يحرصون على اصطحاب ما يكفيهم من الأموال حتى العودة.

وتسعى «الوطن» على مدار 24 ساعة على تقديم ما يبحث عنه ويهتم به المتابعون والقراء، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير، سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، التي جاءت كالتالي:

سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم

وجاء سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم، كالتالي:

- سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم، نحو 8.09 جنيه لعمليات الشراء، و8.13 جنيه للبيع.

- سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، نحو 8.09 جنيه للشراء، و8 جنيهات للبيع.

- سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 8.13 جنيه للشراء، و8.15 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

- وبلغ سعر العملة السعودية في بنك المصرف المتحد، نحو 7.86 جنيه للشراء، و8.16 جنيه للبيع.

- سجل سعر الريال السعودي البنك الأهلي، نحو 8.09 جنيه للشراء، و8.13 جنيه لعمليات البيع.

- وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، نحو 8.09 جنيه لعمليات الشراء، و8.16 جنيه بالنسبة لعمليات البيع.

- بلغ سعر الريال السعودي في CIB، نحو 8.09 جنيه للشراء، و8.16 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الريال في بنك قناة السويس، 8.10 جنيه للشراء، والبيع 8.16 جنيه.