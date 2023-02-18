عاجل.. افتتاح قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا

انطلقت منذ قليل أعمال الدورة «36» لـ القمة الإفريقية التي ستعقد يومي 18 و19 فبراير 2023، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت شعار «تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية».

ويشارك في أعمال القمة الأفريقية كل من: أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية المصري، وعدد من وزراء الخارجية العرب من ضمنهم ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للمملكة المغربية، ورمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجزائر.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بأنَّه من المقرر أن يلقي أبو الغيط كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للقمة تتناول مواقف الجامعة العربية لعدد من القضايا المشتركة ذات الأولوية للجانبين العربي والأفريقي، وكذا تأكّيد أهمية العلاقة المؤسسية المتجذرة بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.

وأضاف المتحدث أنَّ هذه المشاركة تأتي تلبية لدعوة موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وهو تقليد متبع في القمم العربية والأفريقية؛ إذ تدعو كل منظمة نظيرتها لمخاطبة القمة السنوية، وذلك في إطار السعي لتطوير التعاون والتواصل بين الجامعة والاتحاد بما ينعكس إيجابيًّا على المصالح العربية والأفريقية.