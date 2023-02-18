«طب أسرة العزيزة» بالدقهلية ينجح في إنقاذ أسرة كاملة من الاختناق بسبب المدفأة

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بنجاح فريق العمل بمركز طب الأسرة بالعزيزة مركز المنزلة، في إنقاذ أسرة كاملة من 4 أفراد من الاختناق بسبب المدفأة في وقت متأخر من الليل، وذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للفئات الأكثر احتياجا بمنشآت الرعاية الأساسية، وبالتزامن مع تفعيل تطوير العمل بالرعاية الأساسية واختيار 17 منشأة للعمل طوارئ 24 ساعة يوميا.

إنقاذ الأسرة من الاختناق ليلا

وأعرب «مكين» في بيان، عن شكره وتقديره لكل العاملين بإدراة المنزلة ومركز طب أسرة العزيزة، لما بذلوه من جهد لإنقاذ الأسرة، وعلى رأسهم الدكتور أسامة خليل والدكتورة زوزو إبراهيم، داعياً إلى الاستمرار على نفس المستوى من الأداء لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة لكافة المواطنين.

وقال الدكتور تامر الطنبولي، مدير إدارة الرعاية الأساسية، لـ«الوطن»، إن الأسرة أصيبت باختناق من غاز المدفأة في وقت متأخر من الليل، ونظرا لأن مركز طب الأسرة يعمل على مدار 24 ساعة، فقد استقبل الأسرة، وتم تقديم الرعاية الطبية وعمل جلسات أكسجين للمصابين حتى استقرت حالتهم الصحية.

العمل على مدار 24 ساعة

وكانت «صحة الدقهلية» قد أعلنت بدء العمل على مدار 24 ساعة في 18 منشأة طبية على مستوى المحافظة، بتخصصات «الباطنة -الأطفال -الجلدية النساء والتوليد».