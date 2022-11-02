«صحة الدقهلية»: إصدار 12 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإنجازات إدارة العلاج على نفقة الدولة خلال الشهر الماضي، موضحًا أنه تم استصدار نحو 12 ألف قرار علاج على نفقة الدولة، وصرف نحو 800 حكم انتقال لمرضى الغسيل الكلوي وزرع الكبد، علاوة على فحص 300 شكوى من مواطنين للعلاج على نفقة الدولة.

إجراء 1500 عملية للقضاء على قوائم الانتظار

من جانبها كشفت الدكتورة مي فوزى، مدير إدارة العلاج نفقة الدولة، في بيان صحفي، أنه فيما يخص المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار تم إجراء نحو 1500 عملية خلال أكتوبر 2022، بالتنسيق مع المستشفيات الحكومية والجامعية فضلاً عن الخاصة، لافتة إلى حرص فريق نفقة الدولة على المرور لمتابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.

تقديم الخدمة الطبية للحالات الأولى بالرعاية

وأعرب وكيل الوزارة، عن خالص تقديره للجهود المبذولة من إدارة العلاج على نفقة الدولة، مشددًا في الوقت ذاته، على الفحص الدقيق للحالات لتحديد مدى احتياجها للتدخل السريع؛ وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تقديم الخدمة الطبية للحالات الأولى بالرعاية.