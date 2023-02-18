«الأرصاد» تحذر من الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد خلال الأيام المقبلة تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية وتؤدي لانخفاض بالرؤية الأفقية، وتختلف كثافتها من يوم لآخر، ولابد من الحذر خلال الصباح الباكر، مشيرة إلى أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من محافظة مطروح، لكنها غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية وقد تحدث بأماكن وأماكن أخرى لا تحدث.

يوجد نشاط نسبي للرياح يبدأ فترة المساء

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنه يوجد نشاط نسبي للرياح يبدأ فترة المساء تحديدا، سرعته بين الـ30 و40 كيلو متر/ الساعة على أغلب المناطق الموجودة بأنحاء الجمهورية، مما يزيد من برودة الطقس والإحساس بدرجات الحرارة، كما يوجد اعتدال كامل بحركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يشعرنا بالاستقرار بالأحوال الجوية فترات الدفء خصوصا مع سطوع أشعة الشمس وتلاشي لفرص سقوط الأمطار على أغلب المناطق، وهو أمر متوقع أن يستمر على مدار الأسبوع كله وخلال الأيام المقبلة ترتفع درجات الحرارة العظمى على القاهرة وتصل لـ21 درجة مئوية وتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام، وخلال فترات الليل ستكون ستكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية أيضا.

مازلنا في شهر فبراير الذي يعد ذروة فصل الشتاء

وأضافت أننا مازلنا في شهر فبراير الذي يعد ذروة فصل الشتاء، ولابد من حدوث انخفاضات بدرجات الحرارة، وتدريجيا مع بداية شهر مارس تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع خصوصا وأننا نكون بفترات وداع فصل الشتاء والدخول بفصل الربيع، ولذلك يجب علينا ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة فترات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر، وعدم الانخداع بفترات النهار، هذا بجانب القيادة بهدوء تام على أغلب الطرق أثناء فترات تكون الشبورة المائية بالصباح الباكر، وفتح كشافات السيارات، مشيرة إلى أن فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر يحدث انخفاضا كبيرا بدرجات الحرارة وتصل في البعض المناطق لأقل من 5 درجات خلال فترات الليل وهنا يبدأ الصقيع بالتكون على المزروعات في هذه المناطق، بفترات الليل المتأخرة وحتى فترة الصباح الباكر.