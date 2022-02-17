جامعة سوهاج تعلن فتح باب التقدم لمكافآت النشر العلمي وجوائز التميز

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، عن فتح باب التقدم لمكافآت النشر العلمي فى المجلات الدولية ذات معامل التأثير، وجوائز الجامعة لعام 2021، وذلك إيمانا من إدارة الجامعة بضرورة دعم البحث العلمي وتشجيع منتسبيها على التنافس الشريف المبني على الأداء المتميز للباحثين، لضمان استمرارية الابتكار والتطوير في مجال البحث العلمي بالجامعة.

ممارسات ضمان الجودة

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق، أن الجامعة تبنت آلية لجوائز التميز، بحيث تخضع لمعايير دقيقة في تقويم المرشحين بما يزكي روح التنافس البناء لاستكمال متطلبات مثلث المعرفة، التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، في ضوء قواعد شفافة ومعلنة ومعتمدة، مضيفا أن جوائز الجامعة في مجال البحث العلمي تشمل، الجائزة التقديرية، جائزة التفوق، والجائزة التشجيعية، إلى جانب جائزة الجامعة لأفضل رسالة ماجستير ودكتوراه، وجائزة أفضل بحث تطبيقي، بالإضافة إلى جائزة الاعتماد أو التجديد المؤسسي والبرامجي، وكذلك جائزة عضو هيئة التدريس المتميز والإدارة المتميزة في ممارسات ضمان الجودة، وأخيرا جائزة الطالب والموظف المتميز.

شروط التقدم لمكافآت النشر

وقال الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إنه من شروط التقدم لمكافآت النشر في مجلة لها معامل تأثير، أن يكون البحث لباحث عنوانه الرئيسي جامعة سوهاج، وأن يكون البحث منشورا في آخر سنة قبل موعد التقدم للحصول على الجائزة في مجلة محكمة لها معامل تأثير «Q1 Q2»، تبعا لـــ ISI وScopus، وكذلك أن يكون المتقدم على رأس العمل خلال فترة التقدم، وألا يكون قد وقعت عليه أي جزاءات تأديبية أو عقوبات جنائية خلال تلك الفترة.

وأشار الدكتور عمر الحادي المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات، إلى أن الهدف الرئيسي للجائزة هو تقدير الأداء المتميز من خلال التنافس بين منتسبي الجامعة ووحداتها واقسامها الأكاديمية وكلياتها، بما يضمن استمرارية الابتكار والتطوير في مجالي البحث العلمي وممارسات الجودة بالجامعة، لافتا إلى أن المستهدفين بالجائزة هم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأعضاء الهيكل الإداري، وطلاب الكليات.