المنسق العالم لمسابقة بورسعيد للقرآن الكريم: 1850 شخصا تقدموا للمنافسة هذا العام

قال عادل المصيلحي المنسق العام لمسابقة بورسعيد للقرآن الكريم، إن هذا العام يشهد إقامة الدورة السادسة من المسابقة التي تحمل اسم الراحل الشيخ نصر الدين طوبار، بمشاركة 41 دولة، بعد أن كان هذا العدد 26 دولة في الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أن 65 متسابقا يشاركون في المسابقة، منهم 12 متسابقا مصريا.

4 فروع يتنافس فيها المتسابقون

وأضاف «المصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي: «هناك 4 فروع يتنافس فيها المتسابقون، حفظ القرآن الكريم كاملا بروايتين للشباب وبرواية واحدة للإناث، وهناك فرع خاص بالإنشاد الديني والابتهال، وفرعا خاصا بالأصوات الحسنة في تلاوة القرآن».

وشهد أمس انطلاق الفعاليات بحفل الافتتاح الذي حضره وزيرا الأوقاف والشباب والرياضة والدكتور أسامة الأزهري ولفيف من رجال الدين والدعوة في جمهورية مصر العربية، وشارك في حفل الافتتاح 6 مبتهلين من مختلف الدول مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا على أن هذه المسابقة وُلدت من داخل جدران وحجرات ومبنى ماسبيرو لأنها ابنة الهيئة الوطنية للإعلام وخرجت من القناة الرابعة كمسابقة محلية في عام 2004، واستمرت كذلك حتى عام 2017 باسم «الفائزون» وهو برنامج يذاع على شاشات التلفزيون المصري خلال شهر رمضان، وتحولت إلى مسابقة دولية بفضل الله ومحافظ بورسعيد، وكانت الدورة الأولى في عام 2018 وحملت اسم القارئ الراحل الشيخ محمد رفعت.

تم التصفية إلى أن وصلوا إلى 65 متسابقا

وقال المنسق العام لمسابقة بورسعيد للقرآن الكريم، إن 1850 متسابقا تقدموا للمسابقة هذا العام، عبر موقعها الرسمي من مختلف دول العالم، وتم التصفية إلى أن وصلوا إلى 65 متسابقا، ويتنافسون على أرض مصر في 4 فروع.

وأضاف: «لجنة التحكيم على أعلى مستوى، مثل الدكتور عبدالكريم صالح والشيخ عبدالفتاح الطاروطي ومحكمين من خارج مصر مثل اليمن والمغرب ولبنان والإمارات»، متابعا: «محافظة بورسعيد تنظم هذه المسابقة وتحتضن حفظة القرآن الكريم والمبتهلين، يتم اعتماد 2 على الأقل كل سنة في الإذاعة كمقرئين ومبتهلين، ثم نقدم هذه الأصوات لدار الأوبرا، أي أننا نقدم منشدين أيضا».