عمرو عرفة: لا يمكن طرح «أهل الكهف» في ديسمبر لعدم استكمال التصوير

نفى المخرج عمرو عرفة، طرح فيلم «أهل الكهف»، في شهر ديسمبر المقبل، بعد تعثر الإنتاج وعدم استكمال تصوير العمل.

عمرو عرفة ينفي طرح فيلم أهل الكهف في ديسمبر

قال المخرج عمرو عرفة في تصريحات لـ«الوطن»، إن فيلم «أهل الكهف»، لن يطرح في شهر ديسمبر المقبل، لأنهم لم يستكملوا تصوير العمل حتى الآن بعد فترة توقف، لظروف تعثر المنتج، وأنه لا يعلم موعد استئناف التصوير، حتى يكشف موعد طرح الفيلم موضحًا:«الله أعلم.. أشك لعدم استكمال التصوير حتى الآن».

وفي سياق آخر، كان الشاعر أيمن بهجت، أعلن إقامة مؤتمر صحفي، لكشف سبب توقف تصوير «أهل الكهف»، ورد بالأوراق والإيميلات.

أحداث فيلم «أهل الكهف»

وينتظر عدد كبير من الجمهور عرض«أهل الكهف»، نظرا لأحداثه التي تدور حول تناول الفيلم في إطار خيالي، قصة ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدون أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعًا قويًا مع الزمن.

ويشارك في بطولة الفيلم خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفي، فتحي عبد الوهاب، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة.