التحالف الوطني يستكمل خدمات «ستر وعافية 9 و10» في الطويرات ودندرة بقنا

واصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية - عضو التحالف - استكمال خدمات قوافل «ستر وعافية» 9 و10 لخدمة أهالي قرى دندرة والطويرات والقرى المجاورة بقنا، بتنفيذ المرحلة الثانية من مراحل خدمات القافلة، بتسليم النظارات الطبية لمن تم توقيع الكشف عليه في المرحلة الأولى من القافلتين، واستكمال التجهيزات المطلوبة لإجراء جراحات العيون.

قوافل ستر وعافية

وقال هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، إنّ ثاني مراحل خدمات قافلة ستر وعافية 2 لأهالي الطويرات ودندرة والقرى المجاورة شمل توزيع صناع الخير لـ370 نظارة طبية على 370 من الأهالي، وإنهاء التجهيزات لإجراء 101 من الأهالي عمليات جراحات عيون مختلفة، كما أنّ المرحلة الثانية تأتي استكمالا لما قدمته قافلة «ستر وعافية 2» في مرحلتها الأولى من توقيع الكشف على الأهالي في التخصصات الطبية الأكثر أهمية، وعلى رأسها أمراض العيون والقلب والعظام والقدم السكري، وتقديم الخدمات التوعوية والمساعدات الإنسانية.

مبادرة عنيك في عننيا

وأضاف عبدالفتاح، أنّ توزيع النظارات الطبية والانتهاء من إجراءات التجهيز لعمل جراحات العيون المختلفة، يأتي في إطار مشاركة صناع الخير في قوافل ستر وعافية بمنظومة خدمات متكاملة في مجال الحد من مسببات العمى بما تشمله مبادرة عنيك في عنينا من خدمات، منها توقيع الكشف وتوزيع الأدوية وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وتسليمها وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون وإجرائها، وكذلك مبادرة «قدم صحيح» لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة لمرضى القدم السكري غير القادرين، لحمايتهم من البتر، وتحقيق صناع الخير لأهداف التحالف من خلال جهود المؤسسة في مجالات التمكين الاقتصادي وتوزيع المساعدات الموسمية.