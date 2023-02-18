شروط مسابقة الأئمة بالأوقاف 2023.. السن لا تزيد على 30 عاما

أعلنت وزارة الأوقاف، عن حاجتها للتعاقد بمجموعة الوظائف التخصصية لـ1000 متقدم لوظيفة «إمام وخطيب ومدرس»، لافتة إلى أن الوظيفة المعلن عنها تختص بإمامة المصلين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس والقوافل تنفيذًا لخطة الوزارة المعدة لنشر الدعوة الإسلامية.

المهارات المطلوبة لمسابقة الأئمة بالأوقاف 2023

وأشارت وزارة الأوقاف في الإعلان، إلى المهارات الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظيفة، والتي تتمثل في أن يشرف على كافة الأنشطة التي تؤدى بالمسجد أو ملحقاته، ويشرف على جميع العاملين بالمسجد ومتابعة قيامهم بالمهام الموكلة إليهم، إضافة إلى الالتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين

وحددت عددًا من الشروط يجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة «إمام وخطيب ومدرس»، على النحو التالي:

- العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما.

- مستوى المؤهل: مؤهل عال أزهري

- شروط المؤهل: مؤهل عال أزهري وفقًا للمرفق وألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن «جيد».

- التقدير: ألا يقل عن جيد.

المستندات المطلوبة للمتقدمين لمسابقة الأئمة بالأوقاف 2023

وكشفت وزارة الأوقاف المستندات المطلوبة التي يجب ان يتقدم بها الراغبين في شغل وظيفة «إمام وخطيب ومدرس» بنظام التعاقد وهي كالتالي:

- الصورة الشخصية.

- الرقم القومي وجه أول سارية.

- الرقم القومي وجه ثاني سارية.

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- إيصال الإيداع البنكي.

- الموقف من الخدمة العسكرية.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف «وجهين بحسب الأحوال».

انتهاء مدة التقديم لمسابقة الأئمة بالأوقاف 2023

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى انتهاء مدة التقديم للراغبين في شغل وظيفة «إمام وخطيب ومدرس» بنظام التعاقد في 4 من شهر مارس المقبل 2023.