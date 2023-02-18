محطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية تستقبل 500 حاوية و3 سفن تمهيدا للتشغيل

كشف تقرير رسمي عن استقبال محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية، 500 حاوية صادر ودخول و3 سفن بالمحطة مع تداول أكثر من 1000 حاوية خلال النصف الأول من فبراير، في إطار التشغيل التجريبي للمحطة.

مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة المواني ذات الأداء العالمي

وأضاف التقرير أن تشغيل المحطة يعتبر إضافة هائلة لقطاع النقل البحري وتتويجاً لمجهود كبير استمر على مدار 30 شهراً لتنفيذ هدف الدولة في تنمية قطاع النقل البحري ووضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة المواني ذات الأداء العالمي الحديث الذي يراعي المتطلبات البيئية والتنمية المستدامة تحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

إنشاء أرصفة ومحطات بطول 37 كم

وأشار التقرير إلى أنه جرى وضع خطة لتطوير المواني البحرية تشمل إنشاء أرصفة ومحطات بطول 37 كم وبإضافة 15 كم جار إنشاؤها، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة بالمواني البحرية إلى 90 كم وإنشاء حواجز أمواج بطول 15 كم وكذلك تعميق الممرات الملاحية إذ جرى الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات، ويتقدم العمل في العديد من المشروعات الأخرى.