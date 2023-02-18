كل ما تود معرفته عن محطة تحيا مصر بالإسكندرية.. توفر 1500 فرصة عمل

كشف تقرير رسمي، عن التفاصيل الكاملة الخاصة بمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية، والتي استقبلت 500 حاوية صادر ودخول و3 سفن، فهي تعتبر من أهم المشروعات التي تُنفذ في مجال النقل البحري، وتشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول «حاويات – بضائع عامة – سيارات»، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا.

قامت شركة CMA-CGM الفرنسية بإعداد الهيكل التنظيمي للمحطة وتم الإعلان عن الوظائف عبر مختلف الوسائل وإجراء الاختبارات الفنية، التي تم على أساسها اختيار أفضل المرشحين لشغل الوظائف ليتم على الفور ادماجهم لخطة تدريب على أعلى مستوى داخل وخارج مصر لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وتحقيق أفضل المعدلات العالمية في الأداء، وسيوفر هذا المشروع أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة و2500 فرصة عمل غير مباشرة.

محطة تحيا مصر أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية

تستقبل محطة تحيا مصر، من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في الوقت نفسه، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2500 متر طولي وبعرض 35 متر، مما يؤهلها لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، وأقصى عمق يصل إلى 17.50 متر.

تعتبر المحطة أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء، وأيضًا للميناء الجاف في 6 أكتوبر المرتبط مع ميناء الإسكندرية عبر السكك الحديدية.

بدأت أعمال إنشاء محطة تحيا مصر، في مطلع عام 2020، حيث تم البدء في مراحل تنفيذ أعمال البنية التحتية والبنية الفوقية، وكانت مساحة اليابسة الموجودة في موقع المشروع تمثل حوالى 15% من المساحة الإجمالية للموقع والباقي عبارة عن مساحة مائية تتراوح أعماقها بين 7 إلى 12 مترا؛ مما استلزم ردم المساحات المائية الموجودة بموقع المشروع، التي كانت تقدر بإجمالي 10 ملايين متر مكعب باستخدام الكراكات لجلب الرمال النظيفة من داخل البحر.

التعاقد مع أحد المكاتب العالمية لأعمال مراجعة التصميمات

تم الردم على منسوب +3.00 ثم القيام بأعمال تحسين التربة، وكذلك أعمال إنشاء العناصر الرئيسية للأرصفة وعلى مدار عامين من العمل الشاق والمستمر نجحت EGMPT في الانتهاء من أعمال إنشاء الأرصفة والساحات للمحطة بالمعايير الإنشائية الحديثة، التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات المطلوبة من قبل شركات الشحن العالمية لخدمة السفن الضخمة ذات الغاطس الكبير والسطح العريض.

عمّقت هيئة ميناء الإسكندرية الممرات الملاحية لتصبح قادرة على استيعاب سفن الحاويات الكبيرة، وتم التعاقد مع أحد المكاتب العالمية لأعمال مراجعة التصميمات، وبالتوازي مع كافة أعمال الإنشاء والتجهيز للمحطة قامت شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض باختيار شريك عالمي لإدارة.

وجرى تشغيل المحطة متعددة الأغراض من خلال وضع عدة معايير عالمية لتحقيق أعلى إنتاجية للمحطة بما يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية، وكذلك رفع كفاءة العنصر البشرى المصري من خلال نقل الخبرات و المعرفة وذلك من خلال طرح يضم أكبر المشغلين العالمين، حيث فاز بالطرح شركة CMA-CGM الفرنسية التي أبدت رغبتها في الشراكة في مشروع محطة TMT بنسبة مساهمة 32%.