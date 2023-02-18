عبد المحسن سلامة بعد صلاة الجنازة على مرسي عطا الله: رجل المواقف الوطنية

أعرب الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة «الأهرام»، عن حزنه الشديد لوفاة ابن المؤسسة مرسي عطا لله، وقال في تصريحات لـ «الوطن»، إن خبر وفاة الكاتب الراحل كان كالصاعقة التي نزلت على صدور جميع العاملين بالمؤسسة خاصة أن علاقة الكاتب الراحل كانت طيبة بالجميع وكان يحظى بحب شديد من كافة الزملاء".

وفاة مرسي عطا الله

وتابع رئيس مجلس إدارة الأهرام: «زاملت مرسي عطا الله لعدة سنوات، لم أر منه سوى مواقف وطنية وشهامة متأصلة في عروقه، إذ كان على خلق ويمتلك علاقات طيبة مع جميع العاملين بالمؤسسة».

جنازة مرسي عطا الله

جاء ذلك عقب أداء صلاة الجنازة على جثمان مرسي عطا الله بمسجد عمر مكرم، عقب صلاة ظهر اليوم.

وأعلنت أسرة الكاتب الراحل موعد العزاء، وقال السفير خالد مرسي عطا الله، نجل الراحل، أن العزاء سيقام مساء غد الأحد، بمسجد المشير طنطاوي بالمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.