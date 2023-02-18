انهيار الطفل «آدم» شقيق المتهمة بقتل والدتها في بورسعيد عقب الحكم بإعدامها

أسدلت محكمة جنايات بورسعيد اليوم، الستار على قضية بورسعيد الشهيرة، والتي لقيت فيها سيدة مصرعها على يد ابنتها بمساعدة صديقها في مدينة بورفؤاد، حيث قضت المحكمة بإجماع الآراء بالإعدام شنقا على المدعوة «نورهان خليل».

انهيار الطفل آدم شقيق المتهمة

وفور صدور الحكم ردد الحضور «الله أكبر»، بينما ساد الحزن على أسرة المجني عليها والضحية في نفس الوقت، مؤكدين خسارتهم للأم ثم للإبنة بعد صدور الحكم بإعدامها، وانهار شقيقها الطفل «آدم» في البكاء حزنا على شقيقته ووالدته، واصطحبته المحامية هايدي الفضالي، محامية فتاة بورسعيد المتهمة بقتل والدتها، خارج المحكمة، كما رددت خالة المتهمة وشقيقة المجني عليها «محدش حاسس بينا».

إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة نورهان خليل المتهمة بقتل والدتها «داليا الحوشي» في بورسعيد، إلى محكمة الجنايات بعد أن أقامت الدليل الفني قِبَل المتهمَيْن من إقراراتهما التفصيلية بكيفية تخطيطهما للجريمة وارتكابها، والمحاكاة التصويرية التي أجرياها أمام النيابة العامة لذلك، وكذا مما ثبت من شهادة عددٍ من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وشهد به مُجريها في التحقيقات التي أجرتها.