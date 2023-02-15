تفاصيل انطلاق منافسات البطولة العربية للرماية في العاصمة الإدارية

عقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية للرماية، برئاسة حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد الأفريقي اجتماعا فنيا اليوم، في مقر قاعة الاجتماعات بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإعلان تفاصيل البطولة التي تنطلق اليوم، وتستمر فعالياتها لمدة يومين.

وقال حازم حسني، إن استضافة مصر للبطولة العربية السادسة عشر للرماية، على ميادين الرماية بالعاصمة الإدارية، بدعم من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، يؤكد الاهتمام الكبير الذي تلقته الرياضة المصريو، الذي كان وراء النجاح غير المسبوق في تنظيم البطولات الرياضية والأحداث الرياضية الضخمة على مدار الخمس سنوات الماضية.

جاء الاجتماع بحضور كل وحضور طارق شرارة مدير البطولة، واللواء شريف صبري رئيس لجنة الاستئناف، بالإضافة للحكام المشاركين في البطولة ومندوبي الدول المشاركة في البطولة.

وأفصح عن تفاصيل الاجتماع، لافتا إلى أنه ناقش الجوانب الفنية للمسابقات والقواعد المنظمة للمشاركات، كما تناول الاجتماع الإجابة على كل الاستفسارات من مندوبي الفرق المشاركة.

بذل قصارى الجهد لتوفير كل سبل الدعم

ورحب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة العربية الـ16 بالدول المشاركة في بلدهم الثاني مصر، ونقل تحيات المهندس دعيج خلف العتيبي رئيس الاتحاد العربي للرماية، مؤكدا بذل قصارى الجهد لتوفير كل سبل الدعم والراحة لجميع الوفود للاستمتاع بإقامة سعيدة طوال أيام البطولة.

مواعيد البطولة العربية

وتقام البطولة العربية في الفترة من 15 وحتى 16 فبراير بمشاركة 11دولة (البحرين، العراق، اليمن، تونس، عمان، ليبيا، سورية، السعودية، الامارات، قطر، مصر).

وعقب انتهاء منافسات البطولة العربية مباشرة تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للرماية (بندقية ومسدس) في الفترة من 17 حتي 23 فبراير بمشاركة 376 رام ورامية من 51 دولة (الجزائر، استراليا، النمسا، ازربيجان، بلجيكا، البوسنه والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، النمارك، اسبانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، المانيا، اليونان، المجر، الهند، ايطاليا، الاردن، اليابان، كازخستان، قرقيز، كوريا، السعوديه، لاتفيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، مالطه، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب افريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، امريكا، اوزباكستان، اليمن ).

وتقام جميع منافسات البطولة العربية و بطولة العالم، على ميدان الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد ضخم من الرماة من مختلف أنحاء العالم.