انهيار المتهمة بقتل والدتها في بورسعيد بعد الحكم بإعدامها

وقفت «نورهان خليل» المتهمة بقتل والدتها في بورسعيد، تنتظر صدور الحكم عليها اليوم بمحكمة جنايات بورسعيد، لم ترفع عينيها عن الأرض سوى لحظات قليلة بدا فيها الانهيار واضحا عليها، كما لم تتحدث بأي شيء عقب صدور الحكم بإعدامها.

ردود الفعل على الحكم

وسيطرت هتافات الحاضرين «الله أكبر» على قاعة المحكمة بعد صدور حكم المحكمة بإعدام المتهمة، وما هي إلا لحظات وتم إعادة المتهمة إلى محبسها مرة أخرى.

وكشف محمود الغندور، ممثل الدفاع عن الأم المقتولة في بورسعيد، أن المتهمة كان يجب أن تقف خارج القفص وهو الأمر المتبع في المحاكمات، ولكن بسبب الزحام الشديد بقاعة المحكمة تم إدخالها قفص الاتهام.

حزن أفراد الأسرة

وبمشاعر متضاربة استقبلت أسرة نورهان خليل الحكم بإعدامها، حيث صرخت خالة فتاة بورسعيد داخل المحكمة مرددة «بتصوروا إيه.. محدش حاسس بينا» وسط انهيار باقي أفراد الأسرة.

الحكم بالإعدام

وقضت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها اليوم، بالإعدام شنقا على فتاة بورسعيد نورهان خليل، والتي أقدمت على قتل والدتها في مدينة بورفؤاد بمساعدة شاب آخر، مع سبق الإصرار والترصد وعزما النية على التخلص منها خوفا من افتضاح وجود علاقة بينهما.