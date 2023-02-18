«القومي للإعاقة» يطلق مبادرة «أسرتي قوتي».. توعية وتأهيل وتدريب

أعلنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إطلاق المبادرة القومية «أسرتي قوتي»، لتوعية وتأهيل وتدريب أصحاب الهمم وأسرهم، بمشاركة مقدمي الخدمات من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أكدت الدكتورة إيمان كريم، في البيان الصادر عن المجلس، أنه انطلاقا من دور المجلس في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يمكنهم من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع، والعمل على دمجهم وتمكينهم ومساندة ودعم أسرهم، يطلق المجلس المبادرة، من خلال برنامج للإرشاد والتوعية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم بالمعرفة والمهارات لتنمية قدرات أطفالهم والعمل على دمجهم، بالإضافة لمساندة الأسر في فهم احتياجات أبنائهم وتغلبهم على التحديات والصعوبات التي تواجههم في دمج أبنائهم.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار الترجمة الحقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، ودعا فيها المجتمع المدني إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد/ جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

وقالت المشرف العام على المجلس، إن المبادرة ستبدأ تنظيم أولى فعالياتها غداً الأحد، بأول ورشة عمل متخصصة مع أسر الأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان «التأهيل والإرشاد الأسرى لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة»، باعتبارهم الفئة المستهدفة الأولى في أنشطة المبادرة التي ستستمر حتى مارس 2025، بهدف تأهيل وتوعية الأسر بحقوق أبنائهم، وطرق التدخل والدعم والمساندة لتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وحصولهم على حقوقهم وتسليط الضوء على النماذج المتميزة منهم من أجل تنمية الأسرة، لافتة إلى أن المبادرة يتم تنظيمها على 4 مراحل على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال لقاءات توعوية تأهيلية للأسر، وحفل تكريم للأسر المتميزة الداعمة والمساندة لأبنائها.

خدمات وزارة الصحة للأطفال ذوي الإعاقة

تتضمن ورشة الغد جلسة عن «الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للأطفال ذوي الإعاقة»، يتحدث فيها عدد من الخبراء والمختصين من الإدارة المركزية لذوي الإعاقة بوزارة الصحة، وعدد من ممثلي المجتمع المدني، والجلسة الثانية تحمل عنوان «التعليم الدمجي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب ذوي الإعاقة»، ويشارك فيها بالحديث ممثلي الإدارة العامة للتربية الخاصة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني.

وتدور الجلسة الثالثة حول عنوان «خدمات وزارة التضامن الاجتماعي ومظلة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة»، ويشارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي شئون الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من الشخصيات العامة والمجتمعية، وتختتم الورشة فعالياتها بعرض النماذج المشرفة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة وتكريمهم.

وأعلنت المشرف العام على المجلس، أن الأهداف العامة للمبادرة تشمل تحفيز وتأهيل الأمهات اللاتي أصيبن أطفالهن بالإعاقة حديًثا على استكمال رحلة الكفاح مع أبنائهن والتغلب على التحديات التي تواجههم، ودعم ومساندة الأمهات الناجحات المتميزات من ذوات الإعاقة أو أبنائهن من ذوي الإعاقة، واللاتي أثبتن كفاءاتهم في المجالات العلمية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية، وكانت لديهن القدرة على مواجهة التحديات، ولديهن قصص كفاح، أو المناصب القيادية ورائدات الأعمال اللواتي تحدين إعاقتهم أو إعاقة أبنائهن واندمجوا في المجتمع، وتسليط الضوء على الرفقاء والأصدقاء المساندين لأصدقائهم من ذوي الإعاقة وتوضيح دورهم الهام في تشجيعهم ودعمهم، وتشجيع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني على مساندة هذه الأسر وتوفير وسائل الدعم لتوفير حياة كريمة لهم، وتسليط الضوء على قصص نجاح الأسر المصرية المتميزة اللائي أثبتوا نجاحهم رغم إعاقاتهم ورعاية الأبناء أو إعاقة أبنائهم في الحفاظ على تماسك الأسرة.