القاهرة الإخبارية: حكم بسجن إعلامي روسي دعا لإغراق الأطفال الأوكرانيين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن محكمة في أوكرانيا أصدرت حكمًا غيابيًا بالسجن خمس سنوات على، أنطون كراسوفسكي، مُقدم البرامج التلفزيونية الروسي، الذي دعا إلى إغراق أطفال أوكرانيين، إذ ذكر جهاز الأمن الأوكراني «إس بي يو» أن كراسوفسكي أُدين بالإبادة الجماعية والدعوة للإطاحة بالنظام الدستوري الأوكراني.

«كراسوفسكي» اعتذر عن تصريحه

وكان «كراسوفسكي»، قد قال في أكتوبر الماضي، لقناة «أر تي» التي تُسيطر عليها الدولة، إن الأطفال الأوكرانيين الذين رأوا الروس محتلين في ظل الاتحاد السوفيتي كان لا بد من «إلقائهم مُباشرة في نهر به تيار قوي»، واعتذر «كراسوفسكي» في وقت لاحق، لكن جرى وقفه عن العمل، بسبب هذه التصريحات.