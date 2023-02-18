المستشار الألماني: من الحكمة الاستعداد لحرب طويلة في أوكرانيا

أعرب المستشار الألماني، أولاف شولتس، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، على هامش «مؤتمر ميونيخ الأمني» في ألمانيا، عن اعتقاده أنه من الحكمة الاستعداد لحرب طويلة، ومن الحكمة إرسال إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسالة مفادها بأن البلاد مستعدة للبقاء طوال الوقت مع أوكرانيا، وأن «برلين» ستدعم «كييف» باستمرار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور، إنه يرى نظيره الأمريكي لويد أوستن في كثير من الأحيان أكثر من زوجته، مضيفا خلال مؤتمر صحفي: «يبدو أنني رأيتك أكثر من زوجتي، لكنني آمل أن تتفهم (زوجتي) هذا الوضع»، وفاق لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية

من جانبها، نفت مجموعة «أوشان ريتيل» الفرنسية، بشكل قاطع، الاتهامات الموجهة إليها بالمشاركة في المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

الخارجية الأوكرانية تتهم شركة فرنسية بأنها باتت سلاحا مشاركا في الأزمة

وكانت صحيفة «لوموند» الفرنسية، قالت في تحقيق بالتعاون مع موقع «ذي إنسايدر» الاستقصائي ومنظمة «بيلينجكات» غير الحكومية، إن فرع«أوشان ريتيل» في «موسكو» نظم حملة جمع منتجات للجيش الروسي بقيمة مليوني روبل «نحو 25 ألف يورو» في مارس من العام الماضي 2022، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«مجموعة فاجنر» على بلدة «باراسكوفييفكا»

وفي وقت سابق، اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، «أوشان ريتيل» بأنها باتت سلاحا مشاركا في شكل كامل في الأزمة، مؤكدا في تغريدة أنه يعتزم مناقشة المسألة مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا.

من جانبه، أعلن قائد «مجموعة فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين، سيطرت قواته على بلدة «باراسكوفييفكا» الواقعة شمال «باخموت» شرق أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، قال رئيس الإدارة الروسية لبلدة «سنيجيريفكا»، بـ«مقاطعة خيرسون» يوري بارباشوف، إن أوكرانيا تخطط لتقديم المدنيين الذين قتلوا في قصف القوات الأوكرانية كضحايا للجيش الروسي، وفقا لما ذكلاته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.