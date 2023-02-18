كيف نتعامل مع الحالات المصابة بفيروس «ماربورغ»؟وزارة الصحة تجيب

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الحالات المصابة بفيروس ماربورغ، تعالج من خلال الأعراض، موضحة في الدليل الإرشادي للتعامل مع الفيروس، أنه لا يوجد علاجات معتمدة مضادة للفيروسات لعلاجه، ولكن يجرى إعطاء المصاب مجموعة من السوائل الفموية أو الوردية، مشيرة إلى أن علاج الأعراض يزيد من احتمال بقاء الفرد على قيد الحياة.

غرف منعزلة للحالات المصابة بفيروس ماربورغ

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه فور ظهور نتيجة المعمل وكانت إيجابية يعزل مصاب فيروس ماربورغ في غرفة منفصلة بمستشفى الحميات، ومنع الأشخاص من زيارته، مشيرا إلى أن فترة الحضانة من يومين لـ14 يوما.

وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية، أوضحت وزارة الصحة والسكان أنه بالنسبة للحالات المؤكد إصابتها، تعزل الحالات بالمستشفيات المخصصة والمخالطين، ويجرى متابعة ظهور الأعراض لمدة فترة الحضانة وللعاملين في المجال الصحي، مع الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، وعن إجراءات الوقاية من هذا الفيروس أكدت أنها تتمثل في النظافة العامة.

أعراض فيروس ماربورغ

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، أعراض فيروس ماربورغ، وقالت تتضمن ارتفاع في درجة الحرارة، وصداع شديد، وآلام فى العضلات والإسهال والتشنجات والغثيان والقيء، مشيرة إلى رفع درجة الاستعدادات القصوى والترصد الوبائي على جميع منافذ البلاد، مشيرة إلى أن الطب الوقائي يمتلك أقوى نظام للترصد، والذي يصل إلى 27 مركزا ترصد موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.