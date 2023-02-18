توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار ورياح وشبورة كثيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، ويتكون الصقيع على وسط سيناء.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة تصل لـ20% على مناطق في أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة الطقس يوم الاثنين، فمن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأحد 19 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 21 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 10.

درجات الحرارة الاثنين 20 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 21 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 21 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 10.

درجات الحرارة الثلاثاء 21 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 20 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10.