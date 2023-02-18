إجازات شهر مارس 2023 الرسمية وبقية العام.. جدول بالأيام والتواريخ

مع اقتراب دخول شهر مارس المقبل، يشغل بال قطاع كبير من المواطنين وتحديدا العاملين والموظفين معرفة إجازات شهر مارس 2023 الرسمية، وهذا ما نرصده خلال السطور التالية.

مناسبات شهر مارس المقبل

ومن المناسبات التي يشهدها شهر مارس المقبل غرة شهر رمضان المبارك والاحتفاء بمناسبة عيد الأم، وكلها مناسبات بدون إجازات رسمية.

ولا تمنح الدولة الموظفين عطلة في تلك الأيام، ويحصل الموظفين على الإجازات الأسبوعية فقط وهي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وعددها 8 أيام ضمن إجازات شهر مارس 2023، وموزعة كالتالي:

يوم الجمعة الموافق 3 مارس 2023.

السبت الموافق 4 مارس 2023.

الجمعة الموافق 10 مارس 2023.

السبت الموافق 11 مارس 2023.

الجمعة الموافق 17 مارس 2023.

السبت الموافق 18 مارس 2023.

الجمعة الموافق 24 مارس 2023.

السبت الموافق 25 مارس 2023.

إجازات عام 2023

وفيما يتعلق بإجازات شهر مارس 2023 الرسمية، وبقية شهور العام الجاري، فهي كالتالي:

إجازة شم النسيم يوم الاثنين الموافق 17 أبريل.

إجازة عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل.

إجازة عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء 25 أبريل.

إجازة عيد العمال يوم الاثنين 1 مايو.

إجازة وقفة عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 27 يونيو.

إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 28 يونيو.

إجازة ثورة 30 يونيو يوم الجمعة 30 يونيو.

إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 19 يوليو.

إجازة ثورة 23 يوليو يوم الأحد 23 يوليو.

إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

إجازة عيد القوات المسلحة أو نصر أكتوبر يوم الجمعة 6 أكتوبر.