موعد عرض مسلسل اجازه مفتوحة: خطف نجل حنان مقابل فدية مليون جنيه

يبحث عدد كبير من متابعي السوشيال ميديا، عن موعد عرض مسلسل إجازة مفتوحة، والذي حقق أعلى نسبة مشاهدات منذ انطلاق عرضه في شهر سبتمبر الماضي، لتناوله عدد من القضايا تهم كل أسرة مصرية، حيث يفقد الأب وظيفته، وتحاصره عدة أزمات مالية، وتنعكس الأدوار بينه هو وزوجته، فالأب يراعي الأبناء، ويواجه العديد من الصعوبات في التعامل معهم، خاصة أنهم في سن المراهقة، كما الأم تعمل من أجل أبنائها.

عرض مسلسل إجازة مفتوحة على قناة on ومنصة watch it

يُعرض مسلسل إجازة مفتوحة، على شاشة قناة on في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويُعاد مريتن، الأولى، في الساعة الثانية صباحاً، والثانية في الساعة 1 مساءً.

كما يتم عرض مسلسل إجازة مفتوحة، على watch it، إحدى المنصات الإلكترونية، وذلك بعدما طُرح البرومو الرسمي، الذي حقق نجاحاً ومشاهدات عالية، في سبتمبر الماضي.

ملخص الحلقة الـ 23 من مسلسل إجازة مفتوحة

وتدور أحداث الحلقة 23 من مسلسل إجازة مفتوحة، حول مواجهة شريف لابنته، بعد رجوعها لمنزلها، كما يوجه لها نصائح عدة، وتعود علاقاتهما إلى طبيعتها، بعدما ظلا فترة لا يتحدثان بسبب ما فعلته ابنته على موقع التواصل الاجتماعي، ويتم خطف ابن شقيقته حنان في النادي، عن طريق سيدة منتقبة، وتقوم حنان بإبلاغ الشرطة، التي تتخذ كافة الإجراءات اللازمة، بينما حنان يصلها اتصال من شخص مجهول يعرفها بأنه خطف ابنها، ويطلب منها فدية مليون جنيه، مقابل عودة ابنها إليها، وتأتي والدة حنان وتطلب منها أن تعود معها إلى منزلها هى وابنتها للعيش معها، ولكن حنان ترفض الرحيل من شقتها.

مسلسل إجازة مفتوحة

يتكون مسلسل أجازة مفتوحة من 40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، دنيا ماهر، تدور أحداثه حول المشكلات التي تواجهها العائلات، سواء كانت في تربية الأولاد وكيفية التعامل معهم خاصةً إذا كانوا في سن المراهقة، أو في طريقة التعامل بين الأزواج.