كم يدفع بنك التعمير والإسكان عائدا على «حساب توفير سوبر» 2023؟

تمثل حسابات التوفير أهمية كبرى لدى المواطنين، باعتبارها أفضل الأوعية الادخارية وأكثر انتشارًا بين عملاء البنوك، لما تحققه لهم من عائد مادي بشروط بسيطة وتمكنهم من استثمار مدخراتهم بشكل آمن.

أسعار الفائدة على حسابات التوفير

وتوفر البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، باقة متنوعة من حسابات التوفير التي تناسب جميع شرائح المجتمع، الذي يرغبون في استثمار مدخراتهم في وعاء ادخار آمن، ويبحث المواطنون عن أسعار الفائدة على حسابات التوفير، بعد إيقاف التعامل بشهادات الـ25% و22.5%.

باقة متنوعة من حسابات التوفير

ويقدم بنك التعمير والإسكان، باقة من حسابات التوفير متعددة المزايا تناسب جميع احتياجات العملاء من حيث المدة والقيمة وذلك بالعملة المحلية.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور، مميزات حساب التوفير «حساب سوبر»، من بنك التعمير والإسكان.

مميزات حساب التوفير «حساب سوبر» من بنك التعميرة والإسكان

- الفائدة على الحساب: 4 - 7%.

- دورية صرف العائد: يصرف بشكل يومي.

- الحد الأدني لفتح الحساب: 50000 جنيه.

الحد الأدنى لاحتساب العائد: 100 ألف جنيه.

- مصاريف فتح الحساب مجانًا.

- إمكانية إصدار دفتر شيكات.

- السحب والإيداع النقدي بسهولة.

- الحصول على بطاقة الخصم المباشر للأفراد وتسمح بالسحب النقدي ماكينات الصراف الآلي أو استخدامها في الشراء.

حساب العائد وفقًا لشرائح

- من 100000 إلى مليون جنيه 4%.

- من 1 مليون جنيه إلى 2 مليون جنيه 5%.

- من 2 مليون إلى 5 ملايين جنيه 5.5%.

- 5 ملايين جنيه وأكثر 7%.