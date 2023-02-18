السيطرة على حريق في شقة سكنية بالغردقة

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة علي حريق شب داخل شقة سكنية بشارع النصر وسط مدينة الغردقة دون أي إصابات في الأرواح وجار تحديد حجم الخسائر المادية وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

حريق بشقة سكنية بالغردقة

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بنشوب حريق في حريق شقة سكنية بالدور الرابع في إحدى العمارات في شارع النصر الرئيسي جنوب وسط مدينة الغردقة وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية ومرفق إسعاف الغردقة.

وتم الدفع بسيارات المطافي والإسعاف لموقع الحادث وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة علي حريق قبل امتداده إلى الشقق المجاورة خاصة أن العمارة تحتوي على محلات تجارية بالأسفل.

إصابة أحد رجال الحماية المدنية باختناق

وأفاد مصدر أمني في تصريحات لـ الوطن مساء اليوم السبت بأن الحريق في شقة الغردقة أسفر عن إصابة أحد رجال الحماية المدنية باختناق نتيجة تصاعد الأدخنة وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم وجار تحديد حجم الخسائر المادية وانتقل فريق البحث الجنائي للمعاينة لبيان سبب الحريق.