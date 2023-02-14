خبيرة علاقات أسرية لـ«السفيرة عزيزة»: حب النفس ضروري وليس أنانية

قالت نهال فهمي، خبيرة علاقات أسرية، إن طاقة الحب بحاجة للتجديد من أجل المشاعر، وكي لا يتعرض للطاقة السلبية التي تحل مكان المحبة والبهجة والمشاعر، متابعة «في عيد الحب أول حد تحبه نفسك، وده شيء أساسي إننا نحب نفسنا، ونهتم بيها ودي مش أنانية، وحب الإنسان لذاته يجعله قادرا على منح الآخرين طاقة إيجابية وحب».

أفضل مشاعر

أوضحت «فهمي»، خلال استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع على فضائية DMC، أن الإنسان يشعر بأفضل مشاعر حينما يطمئن ويشعر قلبه بالحب الحقيقي، مضيفة «الحب لا علاقة له بالأشخاص، ومش شرط يكون في حياتنا حد بنحبه كفاية إننا نحب نفسنا».

حب الذات

وأشارت خبيرة علاقات الأسرية، إلى أن أكثر شيء يعزز من حب الذات هو الارتباط بالأرض، والاتصال بها مثل المشي حافي القدمين على النجيلة الخضراء، للاتصال مع الطبيعة بشكل يسحب الطاقة السلبية، وينقي النفس ويملأها بالحب، وكذلك اللعب مع القطط والكلاب والحيوانات الأليفة، ومجالسة كبار السن والأطفال».

السفيرة عزيزة

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.