طلاب «طيبة التكنولوجية» بالأقصر لقناة الحياة: الجامعة فرصة لخريجي الدبلومات

استعرضت قناة الحياة جانبا من جهود الدولة المصرية في تطوير التعليم العالي، وتداولت تطورات جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، والتي تضم كلية الخدمات السياحية والفندقية وبرامج الخدمات السياحية والسفر والخدمات الفندقية بمختلف أنواعها.

كلية تكنولوجيا خدمات الصناعة والطاقة

وتتضمن الجامعة كلية تكنولوجيا خدمات الصناعة والطاقة، والتي تقدم برامج التصنيع الغذائي وتكنولوجيا الصناعات الخشبية.

وقالت دنيا محمد، طالبة بجامعة طيبة التكنولوجية، إن الجامعة تتضمن 4 أقسام هي السياحة والسفر، والفندقة، والمواد الغذائية، والمواد الخشبية، لافتة إلى أن الجامعة تساعد طلاب الدبلومات الفنية على استكمال دراستهم.

استكمال الدراسة في مجال السياحة

وأكدت مروة نصر، الطالبة بقسم السياحة والسفر، أنها التحقت بالجامعة من خلال خطاب تحويل، وهدفها استكمال الدراسة في مجال السياحة وأن تستكمل دراستها العليا، وتعمل على تنمية ملف سياحة الفضاء.

وقال يوسف محمود طالب في كلية التكنولوجيا، إن كليته تعتبر من أكبر كليات الجامعة من حيث المساحة والبرامج التعليمية التي تتضمن الصناعات والسياحة والسفر والخدمات الفندقية.