مسؤولة بالقافلة السكانية لقرية أبو زيد بالبحيرة لقناة الحياة: تقديم الخدمة الطبية لـ536 حالة

أطلقت محافظة البحيرة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، قافلة سكانية بقرية أبو زيد في البحيرة ضمن أنشطة المبادرة، وشارك فيها العديد من الوزارات والهيئات.

خدماتها الطبية

واستعرضت قناة الحياة، جانبا من القافلة التي قدمت خدماتها الطبية لما يقرب من 536 حالة من المحتاجين للرعاية الطبية، بالإضافة لعلاج 1500 رأس ماشية، وقدمت القافلة خدمة تسجيل الملفات لـ 85 مواطنا ضمن تكافل وكرامة، وتوفير سيارة مواد غذائية بأسعار مخفضة.

القافلة السكانية

وتضمنت القافلة السكانية ندوات إرشادية وتثقيفية خاصة بالمرأة وزواج القاصرات، بالإضافة لتوزيع مطبوعات إرشادية تساعد في التوعية بمفاهيم الزواج والأسرة وبناء المجتمعات.

التدخلات السكانية

وأوضحت مسؤولة بالقافلة، أنها تأتي ضمن التدخلات السكانية التي تقوم بها محافظة البحيرة بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقدم مختلف الخدمات الطبية والبيطرية والتموينية.