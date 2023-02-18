إصابة 4 أشخاص في حادثي سير منفصلين بالمنيا

أصيب 4 أشخاص، إثر وقوع حادثين منفصلين بالمنيا، حيث انقلبت دراجة نارية في طريق مدينة المنيا الجديدة بسبب السرعة، ونتج عن ذلك إصابة شاب، فيما اصطدمت أخرى بتروسيكل في مركز مطاي مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

انقلاب دراجة بمدينة المنيا الجديدة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بمدينة المنيا الجديدة، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة فادي عماد مرزوق 18 عاما، بغيبوبة تامة وجروح قطعية ونزيف وتم نقله للمستشفي العام لتلقي العلاج.

اصطدام دراجة بتروسيكل في مطاي

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بدون لوحات معدنية بطريق شرق المحطة في مدينة مطاي، بسبب السرعة الزائدة.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين إصابة 3 أشخاص وهم: شاهين عبد الباسط 26 عاما، صلاح عبد المحسن 27 عاما، محمد عشماوي 25 عاما، يقيمون بقرية الشيخ حسن في شرق النيل بمركز مطاي.

تم نقل المصابين إلى مستشفي مطاي المركزي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج وكسور، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي الدراجة والتروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.