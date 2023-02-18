مصرع شاب وإصابة 4 في انقلاب سيارة بالبحيرة.. ننشر أسماءهم

شهد قبل قليل طريق «مصر - إسكندرية الصحراوي»، انقلاب سيارة ملاكي أمام مسجد العلمين اتجاه الصحراوي بنطاق دائرة مركز وادي النطرون، مما أدى إلى مصرع شاب وإصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وحرر محضر بالواقعة.

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث بالبحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي مما أدى إلى مصرع شاب وإصابة 4 أشخاص بجروح وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

أسفر الحادث عن مصرع « وائل. ك .ح»، 36 سنة، مقيم القاهرة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من «أحمد ع. ا.»، 45 سنة، مقيم القاهرة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى، «سمير ح. م»، 50 سنة، مقيم الشيخ زايد، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، «عبد الرحمن ر. م»، 26 سنة، مقيم القاهرة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليسرى، «محمد ا. ع»، 53 سنة، مقيم القاهرة، مصاب باشتباه كسر بالحوض.