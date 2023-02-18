انهيار إيناس كامل في عزاء والدها.. وأحمد حسن ودينا فؤاد أول الحضور

بدأ منذ قليل، عزاء والد الفنانة إيناس كامل، المقام في مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب.

وحرص أحمد حسن، لاعب النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، والفنانة دينا فؤاد، على التواجد كأول الحاضرين لعزاء والد إيناس كامل.

ودخلت إيناس كامل في حالة من الانهيار التام خلال استقبالها عزاء والدها.

وفاة والد إيناس كامل

وكانت الفنانة دينا فؤاد، أعلنت عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وفاة والد صديقتها إيناس كامل، دون الإشارة لتفاصيل الوفاة وأسبابها، مطالبة جمهورها ومتابعيها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

مسلسل الأصلي

ويعرض للفنانة إيناس كامل حاليًا «الأصلي»، على شاشة قناة dmc، وتجسد خلاله شخصية محامية شقيقة فاطمة الأصلي «ريهام عبدالغفور»، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والدراما الاجتماعية.