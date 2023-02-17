شعبة البقالة: استقرار أسعار المواد الغذائية بسبب معارض أهلا رمضان

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة التموينية والمواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار المواد الغذائية تشهد حالة من الاستقرار خلال هذة الفترة، كما أن معارض أهلا رمضان وفرت المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة عن المحال التجارية الأخرى تناسب جميع المواطنين.

أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان

وأوضح «الدجوي» أن سعر كيلو الدقيق بـ 15 جنيها في معارض أهلا رمضان، بينما السعر في السوق ما بين 18 إلى 20 جنيها، وسعر كيلو السكر بمعارض أهلا رمضان 14.5 جنيه، بينما سعر السكر في السوق بـ 18 جنيها، وزجاجة الزيت الـ700 جرام تباع في معارض أهلا رمضان بسعر يتراوح ما بين 35 إلى 41 جنيها، بينما السعر في السوق يتراوح ما بين 42 إلى 45 جنيها.

كميه كبيرة معروضة من المواد الغذائية بالأسواق

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك كمية كبيرة معروضة من المواد الغذائية بالأسواق، بينما لم تعد هناك طلبات كبيرة، إذ أن المواطنين اشتروا ما يحتاجونه من المواد الغذائية استعداداً لدخول شهر رمضان المبارك.

هدوء في أسعار المواد الغذائية

وأشار رئيس شعبة البقالة التموينية والمواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إلى أنه لم يعد هناك ما يسمى بجشع التجار، إذ أن ربحية التجار تناقصت بشكل كبير، كما أن رأس ماله تآكل، لافتاً إلى احتمالية حدوث هدوء في أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، نتيجة زيادة المعروض مع انخفاض الطلب.