«المواد الغذائية»: معارض «أهلا رمضان» تضبط السوق.. وتفاؤل بتراجع الأسعار

قال يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار المواد الغذائية تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية.

أضاف كاسب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن معارض «أهلا رمضان»، لها دورا كبيرا في ضبط الأسواق وخفض الأسعار، موضحا أن الكمية المعروضة من السلع، توازي في الوقت الحالي الكمية المطلوبة، بالتزامن مع قرب شهر رمضان، إذ يتم شراء السلع الغذائية بكثرة، لإعداد شنط رمضان.

سعر الدقيق 15 جنيها بـ«أهلا رمضان»

أشار رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، أن أسعار السلع في معارض «أهلا رمضان» أقل من نظريتها في السوق الحر، إذ يبلغ أن سعر كيلو الدقيق 15 جنيها بالمعارض، ويتراوح سعر الأرز ما بين 16 و16.5 جنيه، وسعر كيس المكرونة ما بين 6 و8 جنيهات، ويباع السكر بسعر يتراوح بين 14 و15 جنيها، بينما يبلغ سعر السكر بالسوق الحر ما بين 20 و22 جنيها.

تقليل حلقات التداول يساهم في تخفيض الأسعار

أوضح كاسب، أن دخول شركات جديدة للسوق المصري في مجال المواد الغذائية، وتقليل حلقات التداول بين المستهلك والشركات، من شأنه خفض الأسعار، لافتا إلى أنه لا يمكن التوقع بما سيحدث لأسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، معبرا عن تفاؤله بانخفاض الأسعار.