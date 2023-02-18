محافظ كفر الشيخ: تدريب الشباب على الحرف المتنوعة لبناء جيل قوي

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أن تدريب الشباب على فنون المهارات والحرف المتنوعة، بهدف خلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية كونها ترتكز ضمن محاورها الرئيسية حول تمكين الفتيات، والتعايش السلمي التوافق المجتمعي، ونبذ العنف، والمواطنة، والمشروعات الخضراء.

تدريب الشباب على الحرف المتنوعة

وأضاف المحافظ أن ذلك يجري بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ، وذلك من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني الشراكة مع اليونيسف، لإعداد المتدربين من أعضاء برلماني الطلائع والشباب للفئة العمرية من 13 حتى 19 سنة.

برامج تدريبة للشباب والفتيات

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن تمكين الشباب والفتيات من تعلم الحرف اليدوية المختلفة، يهدف لبناء جيل قوي لبناء مستقبل مشرق لهم، لافتاً إلى أن وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع المحافظة يعملان على توفير كافة سبل الراحة لهم، بهدف توفير عدد من ورش العمل لتنفيذ برامج التدريب المختلفة وإدراك ما بها من مهارات.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ قد قامت بتنفيذ عدد من ورش العمل للشباب مختلف المدن والمراكز بهدف تدريبهم على الحرف وكسب مهارات منها للعمل.