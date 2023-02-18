9 سلع بأسعار مخفضة في معارض أهلا رمضان بالقاهرة والجيزة.. الزيت بـ30 جنيها

طرحت وزارة التموين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظتي القاهرة والجيزة، العديد من السلع الغذائية الأساسية والهامة للمواطنين في معارض أهلا رمضان 2023 بأسعار مخفضة، خاصة سلع الأرز والسكر والزيت والفول والعدس.

قوائم بأسعار السلع الغذائية المخفضة

«الوطن» تستعرض أهم أسعار السلع الغذائية التي طرحتها وزارة التموين في معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة بمحافظتي القاهرة والجيزة، كما يلي:

1- طرح الأرز البلدي في معارض أهلا رمضان 2023 بالقاهرة والجيزة بأسعار تتراوح من 14 إلى 18 جنيها للكيلو جرام .

2- طرح السكر بأنواع مختلفة في معارض أهلا رمضان بالقاهرة والجيزة 2023 بمبلغ يتراوح من 14.5 إلى 16 جنيها.

3- طرح الدقيق الفاخر بأسعار مخفضة في معارض أهلا رمضان 2023 بالقاهرة والجيزة بمبلغ 17 جنيها للكيلو.

4- سعر الفول المعبأ بمبلغ يبدأ من 19 جنيها لعبوة 500 جرام.

5- مكرونة «الملكة» في معارض أهلا رمضان 2023 بالقاهرة والجيزة بسعر 10 جنيهات 400 جرام.

6 - كيلو العدس بسعر 20 جنيها لـ500 جرام.

7- الزيت خليط «الحلوة» 700 مللي بسعر 37.5 جنيه.

8- الزيت الخليط 700 مللي تتراوح بأسعار30 و34 و36 جنيها، وزيت عباد الشمس 750 مللي 47 جنيها.

9- شاي «العروسة» 250 جراما بسعر 33 جنيها، وشاي ليبتون بسعر 40 جنيها.

كما حددت وزارة التموين أماكن تنظيم معارض أهلا رمضان 2023 بمحافظتي القاهرة والجيزة، وهي كما يلي:

أهم أماكن معارض أهلا رمضان 2023 بمحافظة القاهرة

السيدة زينب: امتداد شارع السد- ميدان زينهم - منطقة المواردي.

- مصر القديمة: أثر النبي - خارطة الشيخ مبارك - عين الصيرة.

- المقطم: ميدان النافورة - الهضبة الوسطى بجوار مساكن الزلزال.

- الخليفة: شارع الأشراف بجانب أرض المطاحن- الأباجية - أسفل كوبري الحضارات.

- التبين: شارع الوسط بجوار ميدان الساعة - شارع الصفا والمروة - شارع كورنيش النيل بمدخل شارع الوسط

- حلوان: شارع أبو رجيلة - العزبة البحرية والقبلية - عزبة الوالدة بعرب غنيم.

- طره: مدخل منطقة شق الثعبان بطريق الاوتوستراد- شارع مصر حلوان الزراعي بمنطقة طره الأسمنت- شارع معهد امناء الشرطة.

- المعصرة: شارع العروبة -شارع الخشاب أمام جامع أبو بكر- أمام محطة مترو المعصرة.

- البساتين: شارع البساتين العمومي أمام شركة الكهرباء - شارع 250 أمام المركز الأولمبي - منطقة بير أم سلطان.

- دار السلام: شارع الفيوم - شارع مجمع المدارس - شارع 9 تقاطع شارع فرج يوسف.

- 15 مايو: أمام مبنى الحي.

أماكن معارض أهلا رمضان بالجيزة 2023

- المعرض الرئيسي في شارع فيصل بحي الهرم

- البدرشين.

- العياط.

- الصف.

- الوراق.

- أوسيم.

- المنيب.