أسعار سلع معرض أهلا رمضان 2022 في المنوفية.. تخفيضات تصل لـ30%

يواصل معرض أهلا رمضان 2022 في المنوفية، بفروعه المختلفة بالمحافظة، تقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مخفضة وخصومات تصل إلى 30% على المنتجات الغذائية، مع توفر كميات كبيرة من السلع الغذائية، وسط إقبال كبير على شراء ياميش رمضان والمواد الأساسية، مثل الأرز والزيت والدقيق والمكرونة، فضلا عن اللحوم التي تباع بأسعار مخفضة.

معرض أهلا رمضان 2022 في المنوفية

ويقام معرض أهلا رمضان 2022 في المنوفية بمدينة شبين الكوم كجزء من سلسلة المعارض المقامة في المحافظة، وتشهد المعارض تواجد كافة السلع بكميات كبيرة لخدمة كافة المواطنين، مثل الأسماك المجمدة واللحوم المجمدة والطازجة والمنظفات بأشكالها المختلفة، فضلا غن المواد الأساسية مثل الزيت والأرز، وكذلك ياميش رمضان والجبن واللانشون.

وقالت الدكتورة سهير شرف، مسؤولة الرقابة في مديرية التموين بالمنوفية، إن معرض أهلا رمضان 2022 في المنوفية، والمقام في مدينة شبين الكوم، يقدم كافة المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وتزيد في بعض المنتجات، موضحة أن المعارض في المنوفية مستمرة خلال شهر رمضان ومتوفر بها كل ما تحتاجه الأسرة.

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان بالمنوفية

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللحوم سعرها 110 جنيهات للكيلو، والمكرونة تبدأ من 4 جنيهات للكيس الواحد، والأرز يبدأ من 9 جنيهات للكيلو، فيما يباع البلح بـ 9 جنيهات للكيلو ويصل في بعض الأنواع إلى 35 جنيها، مؤكدة أن الإقبال كبير من المواطنين على المعرض لشراء المواد الغذائية، خاصة بعد مشاهدة نوعية المتتج وجودته المقدمة في المعرض.