مسلسل «العمدة» لـ محمد رمضان ينافس دراما رمضان 2023

مسلسل العمدة لـ محمد رمضان، سيكون على رأس المسلسلات المنافسة ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023، الذي من المقرر ان ينطلق نهاية شهر مارس المقبل.

مسلسل العمدة محمد رمضان من إخراج محمد سامي

يشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل العمدة كل من هالة صدقي وزينة وايمان العاصي ومنة فضالي ومي كساب والفنان الاردني منذر رياحنة، من تأليف واخراج محمد سامي في أول عمل يجمعهم سويا بعد غياب دام عامين منذ عرض مسلسل البرنس عام 2020.

مسلسلات رمضان 2023 ستتخطى هذا العام ما يقرب من 20 مسلسلهم يأتي على رأسهم مسلسل العمدة محمد رمضان، نظرا إلى الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الفنان محمد رمضان.

مسلسلات رمضان 2023 تتخطى 20 مسلسل

من المسلسلات المهمة أيضا التي يتوقع لها الجمهور النجاح، هو مسلسل حمدلله على السلامة الذي يجمع الفنانة يسرا بالفنانة شيماء سيف وظهور مؤدي الراب عنبة لاول مرة في الدراما المصرية والعربية.

وهناك مسلسل سره الباتع الذي يعد أول عمل درامي للمخرج الكبير خالد يوسف بعد مسيرة حافلة بالنجاح في السينما.