محمد رمضان يسابق الزمن للانتهاء من تصوير مشاهده في مسلسل العمدة

اعتاد الفنان محمد رمضان، على أن يشوق جمهوره ومتابعيه لماراثون مسلسلات رمضان 2023، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابه على السوشيال ميديا، من داخل لوكيشن تصوير مسلسل العمدة، الذي يجمعه وعدد من نجوم الفن، ويجسّد من خلاله شخصية «جعفر العمدة» الذي يتزوج أكثر من امرأة، وتحدث مفاجآت تغير مجرى الأحداث.

مسلسل العمدة اجتماعي شعبي

وقطع محمد سامي مخرج مسلسل العمدة، شوطًا كبيرًا في عدد ساعات تصوير المشاهد، التي بدأها في شهر نوفمبر الماضي، للإسراع والانتهاء من غالبية المشاهد قبل حلول رمضان والمقرر له في مارس المقبل.

تصوير مسلسل العمدة في مناطق مختلفة

وتم تصوير عدد كبير من مشاهد مسلسل العمدة بعدة مناطق مختلفة منها حي السيدة زينب بالقاهرة، ومحافظة الإسكندرية، ودولة لبنان، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي، من خلال جعفر العمدة ويجسد دوره محمد رمضان، الذي يتزوج أكثر من سيدة، ويختفي نجله طفلًا صغيرًا ويروج لوفاته على عكس الحقيقة، وذلك حسب تصريحات سابقة لمخرج المسلسل.

أبطال مسلسل العمدة

ويشارك محمد رمضان بطولة مسلسل العمدة كل من زينة، منة فضالي، مي كساب، إيمان العاصي، هالة صدقي، بيومي فؤاد، أحمد داش، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، عصام السقا، إخراج محمد سامي الذي شارك في كتابة المسلسل مع مهاب طارق.