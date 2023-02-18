خريطة فصل التيار الكهربائي غدا بالمحافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركات الكهرباء بشمال وجنوب الدلتا وصعيد مصر، فصل التيار الكهربائي غدا الأحد بعدة مدن وقرى للصيانة الدورية ووفقا لخطة الصيانة الدورية التي تسير بالتبادل بين القرى والمراكز وتعتمدها شركات الكهرباء لصيانة المغذيات.

وتعلن شركات الكهرباء بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء غدا مواعيد قطع الكهرباء وعودتها ليتمكن المواطنين من قضاء احتياجاتهم بفترة خلاف فترة الانقطاع.

فصل التيار الكهربائي

صرحت شركة شمال الدلتا لقطاع الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق غدا الاحد بمحافظة الدقهلية للصيانة الدورية وحددت أماكن قطع الكهرباء عن شارع سكة سندوب ميدان الشيخ حسانين، وشارع ستوتة من محمد فتحي بينما أوضحت مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

بينما أعلنت شركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات الشهداء بقطاع كهرباء المنوفية بقرى بشتامى وعمروس والساحة وطنوب يوم الإثنين من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا للصيانة الدورية.

قطع الكهرباء غدا

أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج بقطع التيار الكهربائى غدا الأحد بالمنطقة الصناعية بطهطا من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا للصيانة الدورية.

نصائح عند قطع الكهرباء

وتهيب شركات الكهرباء بأماكن فصل التيار الكهربائى غدا بأصحاب المحال التجارية والمستشفيات والمخابز بتوفير مغذى بديل حيث أن قطع الكهرباء بالفترة الصباحية.