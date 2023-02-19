شاب يبتكر منزلا مقاوما للزلازل من الموصلات الكهربائية: بيترفع في الهواء

حالة من الحزن خيمت على العالم أجمع، عقب حدوث زلزال تركيا وسوريا، وراح ضحيته الآلاف من الأشخاص، مشهد حزين دفع الشاب المصري العشريني، في التفكير بطريقة تساعد الآخرين وحمايتهم من خطر الزلازل.

موصلات كهربائية فائقة التوصيل

«كنت شغال على بحث عندي في الكلية من الموصلات الكهربائية فائقة التوصيل، ولما حصل زلزال تركيا وسوريا ومات فيه ناس كتيرة، جات في بالي فكرة ازاي أحمي الناس من خطر الزلزال واطمنهم» بهذه الكلمات بدأ فادي أسامة، حديثه مع الـ«الوطن»، موضحا أنه من خلال دراستة بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بجامعة سوهاج، استطاع أن يبتكر فكرة منزل مقاوم للزلازل.

بداية رحلة البحث العلمي

منذ ما يقرب من 8 سنوات، بدأ «فادي» صاحب الـ20 عاما، رحلته في البحث العلمي، ومن خلال حبه الدائم للاستطلاع في المجالات المتعددة، وحديثه في أمور فيزيائية أكبر من عقله، أدرك أحد أساتذته أنه لم يتعامل مع طفل عادي، بل يتعامل مع عقلية فذة، لذلك قدم له على المركز الاستكشافي بسوهاج، حتى ينمي موهبته أكثر، موضحا أنه عرض فكرة مشروعه على أساتذته في الجامعة والمركز، ولاقت استحسانا كبيرا من قبلهم ووضع التصميمات الأوليه لها.

وصف مشروع المنزل المقاوم للزلزال

يتكون مشروع «فادي»، من جزئين الأول يوضع أسفل المنزل، ويحتوي على مواد طلاء موصلات فائقة التوصيل، أما الجزء الثاني يكون عبارة عن مغناطيس يوجد في باطن الأرض يعمل بالكهرباء، وهذا المغناطيس يحتوي على مادة النيتروجين السائل، التي تقوم بتبريد الموصلات الفائقة التوصيل المتواجدة أسفل المنزل، وذلك بسبب الخاصية الفيزيائية للموصلات وهى «تأثير مزمر».

«خاصية تأثير مزمر» تجعل الموصل الفائق يطفو فوق المغناطيس في وضع ثابت، وفقا للشاب العشريني: «الخاصية دي بتخلي المنزل بيترفع في الهوا فوق سطح الأرض من غير ما يتحرك، بتكون في مسافة بين المنزل والأرض، لذلك عند حدوث الهزات الأرضية يقوم المغناطيس بتبريد الموصلات الكهربائية المتواجدة أسفل المنزل، حتى يطفو فوق سطح الأرض لحماية المواطنين من انهيار منازلهم».

العديد من الاختراعات والتصميمات، برع فيه ابن محافظة سوهاج، أبرزها روبوت خاص بمرافقة ذوي الهمم، ونافورة تعمل بالطاقة الشمسية، وفقا له: «طول عمري بحب الفيزياء وبحب افكك الألعاب واي حاجة اقدر استفاد منها كنت بكسرها واستخدمها»، متمنيا أن يتم تنفيذ فكرته.