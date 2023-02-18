17 مدينة ضمن قائمة الأكثر برودة في طقس الغد.. سانت كاترين تسجل 4 درجات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، المدن الأكثر برودة في حالة الطقس غدا الأحد، إذ يسود طقس بارد صباحاً على بعض المناطق مائل إلى البرودة ليلا على محافظات الصعيد ووسط سيناء، وتشهد البلاد نشاطا للرياح المحملة بالرمال والأتربة، مع تكون الصقيع على المزروعات ووسط سيناء.

المدن الأكثر برودة في حالة الطقس غداً

وأعلنت الأرصاد أن 17 مدينة جاءت ضمن الأكثر برودة في حالة الطقس غداً الأحد والتي سجلت الصغرى بها أقل من 10 درجات مئوية، وهي كالآتي:

- السلوم 8 درجات

- سيوه 5 درجات

- الفيوم 7 درجات

- بني سويف 6 درجات

- المنيا 7 درجات

- أسيوط 6 درجات

- سوهاج 7 درجات

- قنا 7 درجات

- الأقصر 8 درجات

- الوادي الجديد 9 درجات

- الإسماعيلية 7 درجات

- السويس 8 درجات

- العريش 9 درجات

- رفح 8 درجات

- رأس سدر 9 درجات

- نخل 8 درجات

- كاترين 4 درجات .

توقعات هيئة الأرصاد حول حالة الطقس غداً في المحافظات

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن يسود طقس غائم جزئيا غدا مع تكون الشبورة المائية ونشاط الرياح وحذرت المواطنين الذين يعانون من أمراض حساسية الصدر والجيوب الأنفية بالإضافة إلى مرضى العيون بتوخي الحذر لاسيما أن الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة.