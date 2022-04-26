كيف واجه المثقفون الأخونة في 2013؟

من ضمن الأحداث الفارقة في تاريخ مصر، والتي يرصدها مسلسل «الاختيار 3» قدمت الحلقة الـ 25 من المسلسل التي عُرضت منذ قليل على الفضائيات، مواجهة المثقفين المصريين لتيار أخونة وزارة الثقافة في 2013، خلال حكم المعزول محمد مرسي، واتخاذ الوزير الإخواني علاء عبدالعزيز لسلسلة من الإقالات لقيادات الوزارة آنذاك، ومن أبرزهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيسة دار الأوبرا آنذاك، والدكتور سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون، تمهيدا لاختيار بدلاء لهم من المنتمين للجماعة الإرهابية.

توقيت اعتصام وزارة الثقافة ضد الإخوان

واستمر الاعتصام قرابة الشهر ابتداء من 5 يونيو 2013 إلى 30 يونيو 2013، والتي كانت الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو، حيث جاءت ردود الفعل رافضة وبقوة لقرارات الوزير الإخواني، واعتصم عدد كبير من المثقفين والفنانين أمام مكتب وزير الثقافة، وفي دار الأوبرا للمطالبة بإقالة الوزير المشار إليه، وحمل المحتجون لافتات غاضبة تعبر عن مطالبهم، في حين أعلن بعض الفنانين رفضهم تقديم أعمالهم الفنية تضامنا مع قرارات المثقفين، ودعما لـ«عبدالدايم».

لأول مرة يتوحد المثقفون في ذلك الوقت، لمواجهة قرارات الوزير الإخواني للدفاع عن الهوية المصرية والثقافة المصرية ضد محاولات القضاء عليها ومحوها وتجريف الثقافة المصرية.

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم، منتدبة من أكاديمية الفنون، منذ سنة وبضعة أشهر لإدارة الأوبرا، في حين أعلن بيان الوزير الإخواني أنه يريد إقالة عبدالدايم لضخ دماء جديدة في الوزارة، كما تساءل بيان الوزير عن أرباح دار الأوبرا، والتي هي بالأساس مؤسسة خدمية لنشر الثقافة والتنوير.

المشاركون في الاعتصام

ومما كان مثار سخرية آنذاك ما ردده الوزير الإخواني بأن المعتصمين لا يعبرون عن الثقافة المصرية، في حين شارك في هذا الاعتصام كبار المبدعين في مختلف المجالات احتجاجا على قرار الوزير الإخواني، بين المشاركين الكاتب الكبير بهاء طاهر والشاعر سيد حجاب، والأديبة الكبيرة الراحلة فتحية العسال، والمخرج محمد فاضل، الروائي صنع الله إبراهيم، الأديب الراحل جمال الغيطاني، بجانب المخرج الراحل جلال الشرقاوي، والفنانة القديرة سهير المرشدي، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

وتناولت حلقة الليلة من مسلسل «الاختيار 3» هذه الأحداث والاحتجاجات ضد الوزير الإخواني، وقدمت الفنانة إسعاد يونس دور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، خلال هذه الفترة.