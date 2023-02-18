عالم جيولوجيا لـ أحمد موسى: لا يمكن التنبؤ بالزلازل.. وسببها قوى خارجية

قال الدكتور صالح محمد عوض، عالم الجيولوجيا العراقي بكلية العلوم بجامعة بغداد، إن الأرض تخضع إلى قوة جذب من جميع الكواكب، ومن المستحيل توقع الزلزال، موضحًا أن الكواكب تتفاعل مع بعضها البعض لتؤثر على الزلازل عن طريق ضغوط الجاذبية الناشئة عن تكوين كواكب، ما يتسبب في تباطؤ سرعة دوران الأرض.

الزلزال يحدث بسب قوى خارجية

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على شاشة صدى البلد، أن الزلزال يحدث بسب قوى خارجية وليست داخلية، كما أنه أعد دراسة عن أسباب الزلازل نشرها في عام 2021، ولم يتلفت لها أحد.

وأشار عالم الجيولوجيا العراقي بكلية العلوم بجامعة بغداد إلى أنه لم يعلم شيئا عن العالم الهولندي الذي تنبأ بحدوث الزلزال المدمر في تركيا وسوريا قبل وقوعه بثلاثة أيام إلا عن طريق منصات السوشيال ميديا، متوقعًا أن الفترة من 20 إلى 27 فبراير الجاري، سيدخل القمر بين الأرض والشمس مع اقتراب كوكب المريخ من الأرض.

القوة الخارجية نتيجة الانتظام الكوكبي

وتابع: «وينتج عن ذلك جهد زائد، وهنا يكون الاحتمال الوحيد لحدوث زلزال، الجميع يعتقد أن الزلزال يحدث بقوة خارجية وليست داخلية»، مبينا أن القوة الخارجية نتيجة الانتظام الكوكبي، وهناك ما يحفز صفيحة الأرض على التحرك لتوليد الزلزال نتيجة تفعيل الصدوع.

وأردف أن تفاعل الكواكب مع بعضها يؤثر على الزلازل عن طريق ضغوط الجاذبية الناشئة عن تكوين كواكب، وتغير وضع الكواكب؛ إذ تخضع الكرة الأرضية لقوى جاذبية خارجية، موضحا أنه قبل حدوث زلزال تركيا كان هناك تخلف في سرعة الدوران بالأرض ما أدى إلى تحرك الألواح في تركيا وهو ما أدى لوقوع الكارثة.

ولفت إلى أنه لا يريد أن يبث الرعب في نفوس البشر، مؤكدا أن هناك جهدا أرضيا كبيرا في الفترة التي تم ذكرها وهو ما يستوجب توخي الحذر، قائلا: «لا أؤكد أن هذه الفترة تشهد حدوث زلزال بل يوجد احتمال لذلك».