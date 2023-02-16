قناة القاهرة الإخبارية: دبلوماسية الزلازل تصلح ما أفسدته السياسة بين تركيا واليونان

قال عبدالستار بركات مراسل «القاهرة الإخبارية»، من أثينا، إن اليونان هي الدولة الأولى التي وصلت إلى المناطق المنكوبة بقوات إنقاذ وأطباء ومهندسين وكلاب مدربة للبحث عن الناجين، لافتا إلى أن الزلزال خلق دبلوماسية بين الدول المتشاحنة.

سفينة مساعدات إلى ميناء إسكندرون التركي

وأضاف «بركات» في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه بالأمس أبحرت سفينة مساعدات إلى ميناء إسكندرون التركي، على متنها أغذية وأدوية، تم جمعها من المواطنين والمؤسسات الخيرية الحكومية وغير الحكومية.

وتابع أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أعلن في مؤتمر صحفي بالأمس، مع وزير خارجية جورجيا ألكساندر خفتيسيا شفيلي، أن اليونان لم تدخر جهدًا في مساعدة الشعبين التركي والسوري.

لا تزال هناك بعض الصعوبات في وصول المساعدات

وأوضح أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، صرح فيما يتعلق بسوريا أنه لا تزال هناك بعض الصعوبات في وصول المساعدات، وهناك تواصل مع الجهات المسؤولة لإيجاد طريقة مناسبة لوصول المساعدات لسوريا.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، دعا للتضامن مع الشعب التركي، بالرغم من العلاقات المتوترة بين البلدين، معلنًا أنه لابد أن ننحي هذه الخلافات جانبًا، ولابد من التضامن بين البلدين.

ونوه إلى أن دبلوماسية الزلازل تصلح ما تفسده السياسية بين تركيا واليونان، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس اتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رغم انقطاع الاتصالات منذ 10 أشهر على خلفية التوترات بين البلدين، بالرغم من وساطة ألمانيا التي جمعت نائب الرئيس التركي مع رئيسة المكتب الدبلوماسي لرئيس الوزراء اليوناني في برلين لإيجاد حل سلمي بين البلدين.

وواصل مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن زيارة وزير الخارجية اليوناني نيكوس إلى نظيره التركي عقب الزلزال، كلها عوامل تعمل على تصحيح المسار.