«علوم القاهرة» تنظم ندوة تعريفية عن مخاطر الزلازل وإدارة الكوارث

نظمت وحدة السلامة والصحة المهنية بكلية العلوم جامعة القاهرة، ندوة تعريفية بعنوان «الزلازل: كينونتها ومخاطرها وإدارة الكارثة»، بقاعة ابن سينا بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم.

«الخشت»: الندوة استهدفت التعريف بموقع مصر من حزام الزلازل

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الندوة استهدفت التعريف بصورة علمية بنشأة الصفائح الأرضية وعلاقتها بالزلازل، وأنواع الحركات الأرضية وشدتها، وحزام الزلازل وموقع مصر منه، وقياسات الزلازل، وأماكن محطات رصدها، ومعدلات الزلازل المؤثرة على مصر وشدتها، وكيفية التعامل بطريقة سليمة في حالة حدوث هزة أرضية، وكيفية إدارة الأزمة في مثل هذه الأوقات.

وحاضر في الندوة التعريفية، كل من الدكتور سعيد محمد سعید زیدان، الأستاذ بقسم الجيولوجيا جامعة القاهرة، والدكتور سعيد دحروج، الأستاذ بقسم الجيوفيزياء، والدكتور محمود محمد مكاوي ،الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الجيوفيزيقية والفلكية، والدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بمركز البحوث الجيوفيزيقية والفلكية، وأدار الندوة الدكتور أحمد عبدالحليم مدير وحدة الأمن والسلامة وإدارة الأزمات والكوارث، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب.