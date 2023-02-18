أحمد موسى: مستثمر قطري قد يحسم شراء مانشستر يونايتد مقابل 6.5 مليار دولار

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، تقدم بعرض للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، موضحًا أن هناك تقارير تفيد بأن قيمة الصفقة 6.5 مليار دولار وهي تعادل ميزانية دولة، وذلك خلال تقديمه «على مسئوليتي»، على «صدى البلد».

وأضاف «موسى»، أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي وعد بأن يعود المان يونايتد لمكانه الطبيعي بعد تراجع الفريق ولم يتوج بأي بطولات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن التقديرات تشير إلى تقديم القطريين عرض بقيمة 5.5 مليار دولار، موضحا أن هذا يعد استثمار كبير والأيام المقبلة سوف تثبت هل سيتم رفع قيمة الصفقة أما لا.

هزيمة الأهلي أمام الهلال السوداني

وعلق الإعلامي على هزيمة الأهلي أمام الهلال السوداني في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، قائلا: «درس شديد للأهلي الذي لم يسافر إلى المباراة، والهزيمة نتيجة أخطاء كارثية من الشناوي، وغضب جماهير النادي الأهلي طبيعي لأن الفريق لعب بلا روح»، فعبد القادر وعبد المنعم كانوا موجودين في المباراة والباقي غير موجودين.

الشياطين في حاجة لمهاجم صريح

وتابع: «اليوم اكتشفت الشناوي في حتة تانية، واقف مكانه، ويروح يجيب الكرة من الشبكة»، مضيفا أن الأهلي لم يسافر من القاهرة إلى الخرطوم، وحسين الشحات كان بإمكانه إنهاء المباراة في الدقائق الأولى من أحداث المباراة، ولا بد أن يكون هناك حارس مرمى آخر مع الشناوي «عشان يضايقه»، ولا يفتكر أنه بمفرده ولا بديل له، موضحا أن الشياطين في حاجة لمهاجم صريح، ولا بد من وجود بدائل في كل مركز.