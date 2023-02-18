مؤسسة مشروع «تام ليدر» لبرنامج «شارك تانك»: نقدم منتجات جلدية بصناعة يدوية

قالت مي رزيق، مؤسسة «تام ليدر» إن فكرة مشروعها قائمة على الأزياء والموضة، وصناعة المنتجات الجلدية من الخامات اليدوية، والرسم عليها يدويا، ويمكن للعميل اختيار الرسومات المفضلة لتنفيذها.

500 ألف جنيه تمويل

وطلبت مي رزيق، خلال تقديمها مشروعها في برنامج شارك تانك المذاع على فضائية CBC، تمويلا 300 ألف جنيه مقابل 20% من أسهم الشركة، وعرضت هيلدا والسويدي أعضاء لجنة التحكيم عليها تمويلا بـ500 ألف جنيه مقابل 50% من الشركة، بينما عرض عبدالله سلام 300 ألف جنيه كقرض بدون فوائد يرد خلال سنة مقابل 10% من أصول الشركة، ووافقت مؤسسة الشركة على عرض الـ500 ألف جنيه.

أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة

شارك تانك برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في كافة المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذي يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين.

وجرى عرض 14 موسما من البرنامج فى الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول فى عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج في 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمي لتميزه في الفكرة التي يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب فى عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات فى مختلف المشروعات.

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كلًا من أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، وهيلدا لوقا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA، محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من «شركة إنفينيتي سولار» وشركة «إنفينيتى كابيتال انفستمنت»، عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومحمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، وأيمن عباس، رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسًا لـ5 شركات مختلفة.