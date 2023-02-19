هيئة الطرق: تنفيذ 857 كوبري بـ120 مليار جنيه ضمن جهود تحسين البنية التحتية

كشف تقرير أصدرته هيئة الطرق والكباري، عن الأعمال الخاصة بإنشاء وتطوير الطرق في مختلف المحافظات ضمن الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية للطرق في مصر، موضحاً أنَّه تمّ تنفيذ 857 كوبري ونفق بتكلفة إجمالية 120 مليار جنيه.

كباري وأنفاق

وجاءت أهم الكباري والأنفاق التي تمّ تنفذها في كوبري دكرنس وكوبري سندوب و5 كباري على طريق بنها – المنصورة «أسنيت – كفر الشيخ – بشلا – طنامل – صهرجت»، وكوبري المديرية أعلى مزلقان السكة الحديد ببني سويف.

أيضاً كباري «قلما - الشموت – طوخ طنبشا» على طريق الإسكندرية الزراعي، وكوبري تقاطع طريق الصعيد الصحراوي الغربي مع طريق الفيوم و26 كوبري بمنطقة شرق القاهرة و8 كباري على محور الفريق العصار و14 كوبري على محور المحمودية.

15 كوبري أعلى مزلقانات السكك الحديدية

وأوضحت الهيئة في التقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنَّه يتمّ العمل في 143 كوبري ونفق بتكلفة إجمالية 20 مليار جنيه ومن أهمها 15 كوبري أعلى مزلقانات السكك الحديدية و15 كوبري مشاة وسيارات على الرياح البحيري و7 كوبري علوية جديدة على كريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي وكوبري أعلى مفيض توشكى وكوبري تقاطع وصلة الذراع البحري مع الطريق الدولي الساحلي 21 كيلومترا وتوسيع كباري وصلة الكافوري ووصلة الذراع البحري وإنشاء دوران للخلف في اتجاه الإسكندرية.

أيضاً الكباري العلوية والأنفاق على الطرق المزدوجة والجاري إنشاؤها مثل طريق الزقازيق – السنبلاوين وطريق كفر الشيخ – دسوق.