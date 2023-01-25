بدء التشغيل التجريبي لكوبري عرب الرمل على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي

بدأ التشغيل التجريبي لكوبري عرب الرمل وأجهور بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي أمام حركة السيارات والمركبات، واشتمل المشروع الذي تم الانتهاء منه وفقا لقياسات الجودة العالية، على تنفيذ كوبرى علوي بطول 1.5 كم وبعرض 12 مترا (3 حارات مرورية) لكل اتجاه بإجمالي 24 مترا، إضافة إلى التوسعة السطحية يمين ويسار الطريق بعرض يتراوح من 5 – 8 مترا، للمساهمة في تخفيف الزحام عند منطقتي عرب الرمل وأجهور الرمل، ومنع تكدس السيارات المستمر أمام القريتين وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعي.

كوبري الرمل

يأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير وتوسعة طريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعي بطول 220 كم ليصبح 4 حارات بكل اتجاه، عدا مداخل المدن والقرى 6 حارة لكل اتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

تفاصيل تطوير ورفع كفاءة المسافة «بنها - بركة السبع»

وفيما يتعلق بأعمال الطرق، جرى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المسافة «بنها / بركة السبع» (اتجاه الاسكندرية) بطول 15 كيلو مترا، ورفع كفاءة الطريق الحر «دفرة / كفر الزيات» بتقنية تدوير طبقات الأسفلت FDR بطول 28 كم باتجاه القاهرة، وجار تطوير ورفع كفاءة المسافة «بركة السبع / بنها» باتجاه القاهرة بطول 20 كيلومترا، ورفع كفاءة المسافة من قليوب حتى طوخ بطول 20 كيلومترا، والمسافة «بركة السبع / طنطا / كفر الزيات» بطول 20 كم، والمسافة من الطريق الحر «دفرة / كفر الزيات» بطول 28 كم باتجاه الإسكندرية.